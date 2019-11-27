Домодедово, Московская область, , 23:02 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в подмосковном Домодедово. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Авария произошла вечером на улице 1-ый Московский проезд. Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии пострадали двое взрослых и двое детей. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние получивших травмы оценивается медиками как средней степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и такси на Каширском шоссе в Москве.

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