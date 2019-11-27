Подгорица, , 22:39 — REGNUM 27 ноября Черногория предложила помощь жителям Албании, пострадавшим в ходе разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на странице правительства Черногории в социальной сети Twitter было опубликовано следующее сообщение:

«Этим утром в Албанию была направлена специальная спасательная бригада из Черногории. Министр внутренних дел Черногории Мевлюдин Нуходжич: Это не исчерпывает всего, на что готова Черногория, чтобы помочь. Это наша обязанность как союзника по НАТО, но что важнее всего, это долг человечности».

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели из Сербии вытащили два тела из-под обломков в Албании