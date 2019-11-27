Санкт-Петербург, , 22:23 — REGNUM Пожар произошёл в доме постройки конца XIX века, являющемся памятником архитектуры регионального значения в Ленинградской области. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Горящее здание находится в Волховском районе в селе Старая Ладога на улице Варяжской, ранее в нём на втором этаже располагался музей. В настоящее время экспозиция музея находится в другом месте, её перенесли из-за аварийного состояния здания.

Дом является так называемой рядовой фоновой застройкой Ладоги, на улице Варяжской находились пять домов, принадлежащих купцам-братьям Калязиным. Горящий дом принадлежал Александру. Пожарным о возгорании в доме сообщил в 18:15 мск сотрудник музея, увидевший огонь в камеры наблюдения.

Двухэтажное здание размером 8 м на 10 м горит по всей своей площади. К ликвидации пожара были привлечены 12 человек, 3 единицы техники. О ликвидации пожара было заявлено в 19:18 мск. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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