Тирана, , 22:05 — REGNUM Вечером 27 ноября глава Косово Хашим Тачи прибыл в албанскую Туману, район, особенно пострадавший при землетрясении, произошедшем в Албании в ночь с 25 на 26 ноября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, когда косовский политик общался с журналистами, его речь была прервана новым подземным толчком.

Позже Тачи прокомментировал произошедшее на своей странице в социальной сети Facebook:

«Наши сестры и братья в Тумане переживают очень трудные моменты. Мы сочувствуем им и разделяем их боль, как и всегда разделяли. Каждый добрый человек должен ощущать солидарность с албанцами и с Албанией; по-братски поддерживая друг друга, вместе мы одолеем и эту невзгоду».

Читайте ранее в этом сюжете: 100 косовских полицейских отправились на помощь Албании