Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Более 200 тыс. человек остались без энергоснабжения из-за сильных снегопадов и ветра сразу в нескольких штатах США. Об этом 27 ноября сообщает телекомпания CNN.

По предварительным данным, проблемы с подачей электроэнергии возникли в штатах Висконсин, Индиана, Кентукки и Мичиган. В аэропортах штатов были отменены 111 авиарейсов, задержаны более 1800 внутренних и международных рейсов.

Сильные ветры и снегопад создали проблемы для тысяч американцев, которые предприняли поездку в преддверие Дня благодарения, который отмечается в США в этом году 28 ноября.

Национальная служба погоды США обнародовала список телефонов, по которым граждане могут уточнить дорожную обстановку в интересующем их регионе. Уточняется, что в некоторых штатах снегопад с сильным ветром продолжаются до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге. В городе ожидаются снегопад и мокрый снег.

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