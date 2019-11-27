Мальмё, Швеция, , 22:09 — REGNUM Многие жители Мальмё, расположенного на юге Швеции, выразили свое недовольство после того, как известный в мире шведский футболитс Златан Ибрагимович купил акции футбольного клуба «Хаммарбю». Один из недовольных болельщиков отличился тем, что украсил статую Златана Ибрагимовича сиденьем для унитаза. Об этом 27 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В социальных сетях появляется все больше сообщений рассерженных фанатов о том, что статуя должна быть и вовсе снесена. Такие предложения находят отклик у многих людей, наблюдающих за развитием событий. Ситуация, вызванная покупкой Златаном Ибрагимовичем шведского футбольного клуба «Хаммарбю», в последнее время заметно накалилась.

Камнем преткновения явился вовсе не факт покупки Ибрагимовичем пакета акций очередного футбольного клуба, а то, что именно «Хаммарбю» является основным из соперников другого футбольного клуба, «Мальмё», где и проходили первые тренировки начинающего футболиста, который вскоре станет одним из лучших нападающих в мире. Многие фанаты «Мальмё» отмечают, что Ибрагимович тем самым совершил бессовестный поступок по отношению к команде, которая воспитала его.