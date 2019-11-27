Сантьяго, , 21:19 — REGNUM Более 2200 сотрудников полиции получили различные травмы в ходе беспорядков, которые продолжаются в Чили с октября. Об этом 27 ноября сообщил в своём обращении президент республики Себастьян Пиньера, которое транслировалось в эфире телеканала 24 Oras .

Как заявил Пиньера, нападению подверглись 188 полицейских участков и около тысячи автомобилей сотрудников полиции. По словам президента Чили, в результате беспорядков пострадали 2210 полицейских, 57 из них получили огнестрельные ранения, ещё у 45 ожоги от коктейлей Молотова.

Глава Чили призвал граждан поддержать сотрудников и отметил, что правоохранительные органы недостаточно оснащены для выполнения возложенных на них обязанностей и задач.

Пиньера обратился к парламенту с предложением в кратчайшие сроки одобрить одобренные правительством законопроекты, в которых предложено ужесточить наказание за вандализм, мародёрство и за участие в беспорядках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21-летний студент в Чили лишился зрения после полученных им ранений от полицейских в ходе беспорядков.

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