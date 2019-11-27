Каракас, , 22:11 — REGNUM Венесуэльские военные обнаружили и задержали самолёт, перевозивший через воздушное пространство Боливарианской Республики запрещённые вещества. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Нарушитель был обнаружен в рамках операции «Независимая и мирная Венесуэла», осуществляемой правительством в условиях непрекращающихся угроз безопасности страны», — написало Оперативное стратегическое командование Национальных Боливарианских вооружённых сил на своей странице в Twitter.

За последний месяц Командование воздушной обороной Венесуэлы обнаружило три самолёта, использовавших воздушное пространство Венесуэлы для перевозки наркотиков из Колумбии.