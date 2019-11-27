Буэнос-Айрес, , 21:12 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал «аморальным» режим жёсткой экономии в сфере здравоохранения, введённый правительством Маурисио Макри. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Уже официально зарегистрирован 61 случай заражения корью, всё потому, что это правительство морально опустилось до отказа в вакцинации населения. Всё это — результат следования любой ценой плану Международного валютного фонда. Мы должны срочно исправить ситуацию», — написал политик на своей странице в Twitter.

Фернандес с тревогой отметил, что это крупнейшая вспышка кори с 2000 года.