Владимир, , 19:30 — REGNUM Во Владимирской области 20-летнюю жительницу города Александрова признали виновной в умышленном причинении вреда здоровью и убийстве 77-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Днём 9 октября 2018 года девушка, находясь под действием наркотиков, пришла в гости к бывшему однокласснику, но застала дома только его бабушку. Пенсионерка пригласила её в дом и попыталась убедить изменить образ жизни. Девушка в неадекватном состоянии набросилась на хозяйку с ножом. Позже судмедэксперт насчитает на теле убитой пенсионерки 94 раны. Женщину в квартире нашли родственники. Её госпитализировали, но от полученных ранений она скончалась в больнице.

В ходе следствия выяснилось, что двумя месяцами ранее эта же девушка напала с ножом на отца своего знакомого. Суд признал её вменяемой и нуждающейся в лечении и реабилитации. Девушку приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере двух миллионов рублей.