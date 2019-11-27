Тирана, , 19:10 — REGNUM Землетрясение силой 5,3 балла произошло возле побережья Албании в Адриатическом море. Об этом 27 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 14:45 по всемирному координированному времени (17:45 мск). Эпицентр подземных толчков был расположен в 42 км от столицы Албании города Тираны. Самый ближайший к эпицентру населённый пункт — Мамуррас (население около 8200 человек) располагался в 19 км.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,6 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 32 погибших в результате землетрясения в Албании, которое произошло 26 ноября. Не менее 25 человек объявлены пропавшими без вести.

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