Катманду, , 19:03 — REGNUM В результате падения пассажирского автобуса с горного обрыва в центральной части Непала погибло не менее 18 человек, сообщает 27 ноября газета Kathmandu Post со ссылкой на местную полицию.

Кроме того, 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские утверждают, что причиной падения автобуса с 500-метрового обрыва стало поведение водителя, не справившегося с управлением.

Все погибшие скончались на месте, пострадавшие госпитализированы.

Местные СМИ сообщают, что на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь человек ранены в ДТП в Ульяновске