Тирана, , 18:48 — REGNUM Число людей, погибших в результате сильного землетрясения в Албании, возросло до 32 человек, сообщает 27 ноября газета Albanian Daily News.

По информации экстренных служб страны, на данный момент обнаружены тела 32 погибших, спасены из-под завалов 47 человек, а ещё 658 числятся в списках пострадавших.

Кроме того, не менее 25 человек считаются пропавшими без вести.

Правительство страны объявило национальный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании погибшими при землетрясении объявлены 27 человек