Тирана, , 19:21 — REGNUM 27 ноября экс-министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли обратился к премьер-министру Албании Эди Раме. Как известно, в трудный час Косово — как государственные институты, так и простые граждане — оказало Албании поддержку, предоставив кров многим лишившимся жилища, отправив специалистов на устранение последствий стихийного бедствия.

Однако, как отмечает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом за проезд по трассе Дуррес — Косово (албанцы обычно называют её «дорога нации») до сих пор взимается плата.

Косовский политик Пацолли заявил Раме, что граждане Косово недовольны данным фактом и требуют отмены платы.

На это албанский премьер отметил, что плата 5 евро (около 350 рублей) за проезд по данной трассе взимается на поддержание инфраструктуры страны и не является пошлиной. «Это вклад каждого», — заявил Эди Рама.

Напомним, если бы не землетрясение 26 ноября, в Тиране прошел бы митинг сторонников объединения Албании и Косово, протестующих в том числе и в связи с платой за проезд по «дороге нации».

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