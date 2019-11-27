Санто-Доминго, , 18:40 — REGNUM Информацию об ампутации рук у 12-летней гражданки России после ДТП в Доминиканской республике опровергла 27 ноября страховая компания ERV.

Исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева сообщила журналистам, что в Доминикане пострадали и дети и взрослые, но ребёнка с ампутацией рук там точно не было.

Алчеева уточнила, что не знает, откуда появилась подобная информация и кто её сообщил СМИ. Она добавила, что у российских туристов после ДТП в Доминикане есть и сложные и лёгкие травмы, но более точную информацию предоставлять не стала.

Напомним, автобус с туристами из России 26 ноября попал в аварию по пути в аэропорт возле города Игуэй в Доминиканской Республике. В автобусе находились 39 туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек, погибших нет. Все пострадавшие были застрахованы в компании ERV. Состояние семи пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало подробности аварии с пассажирским автобусом в Доминиканской Республике, в котором находились туристы из России.

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