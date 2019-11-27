Казань, , 18:36 — REGNUM В Альметьевском районе произошел Порыв внутрипромыслового стального продуктопровода НГДУ «Джалильнефть», сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по Татарии. Ближайший населенный пункт — деревня Шарлама.

В результате произошел разлив водонефтяной эмульсии на площади 140 кв метров.

Спасатели на месте происшествия установили, что причиной аварии стала коррозия металла. До настоящего момента специалисты закончили восстановительные работы на трубопроводе. Разлившуюся эмульсию откачали в вакуумную машину. В ликвидации последствий аварии участвовали 37 человек и девять единиц техники. Планируется вывезти загрязненный грунт для утилизации.

Информация о разливе нефтепродукта передана в региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и минэкологии Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября при аналогичной аварии произошел разлив нефти в Лениногорском районе республики. Площадь разлива составила 145 кв метров.