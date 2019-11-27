Париж, , 19:20 — REGNUM Вечером 26 ноября президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook обращение на албанском языке, в котором он выразил соболезнованиям жертвам землетрясения, поразившего Албанию в ночь с 25 на 26 ноября.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления французского президента:

«Сегодня Франция солидарна с Албанией. Мы немедленно высылаем бригады службы гражданской безопасности с целью принять участие в спасательных операциях, скоро прибудут и специалисты из служб пожаротушения».

Напомним, именно вето французского президента стало причиной переноса решения вопроса о начале переговоров о вступлении Албании в ЕС на весну 2020 года.

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