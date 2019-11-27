Ульяновск, , 18:22 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска произошла авария с участием маршрутки. В результате ранены семь человек, сообщает МВД по Ульяновской области.

ДТП произошло сегодня, 27 ноября, на перекрестке улицы Шоферов и Димитровградского шоссе в Ульяновске. В аварию попало маршрутное такси. В результате аварии восемь граждан обратились за медицинской помощью, из них госпитализирован один человек — 17-летняя девушка.

Выясняются обстоятельства аварии, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, которое произошло возле села Кротовка Засвияжского района Ульяновска, погибли два человека, ещё четверо получили травмы.

Читайте также: В Ульяновске два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП