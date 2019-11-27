Воронеж, , 18:20 — REGNUM Сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области подозревается в попытке хищения 3,5 млн рублей. Уголовное дело возбудил Следственный комитет, прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным, сообщил ИА REGNUM 27 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. Дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество.

Согласно материалам дела, в марте 2019 года в отношении ООО «Автокомплекс АТП №7» назначена выездная налоговая проверка, она проводилась сотрудниками межрайонной инспекции ФНС №13 по Воронежской области. При общении с директором компании, по версии следствия, подозреваемый сообщил, что, так как он является сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области по линии налоговых преступлений и имеет широкие связи в налоговых органах, он сможет снизить налоговую выплату по результатам проверки — за денежное вознаграждение.

В результате в мае-июне этого года полицейскому было передано 3 млн рублей. Он был задержан при получении очередной взятки в 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о передаче в суд другого громкого уголовного дела — бывший высокопоставленный сотрудник полиции обвиняется в получении взяток на 4 млн рублей.

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