Ижевск, , 18:24 — REGNUM Тело охотника было обнаружено сотрудниками полиции возле медвежьей берлоги в Удмуртии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчина без признаков жизни был обнаружен в лесополосе возле деревни Кленовая в Воткинском районе. На теле погибшего были раны в области головы и таза. По предварительной информации, мужчина 1962 года рождения погиб в результате нападения медведя.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, по факту гибели мужчины проводится проверка.

Глава Воткинского района Илья Прозоров обратился в социальных сетях к жителям с призывом соблюдать меры безопасности в связи с участившимися случаями появления медведей рядом с населёнными пунктами. В случае обнаружения медведей граждан просят сообщать об этом в Единую диспетчерскую службу района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о медведе, который создаёт помехи в работе Мутновской ГеоЭС на Камчатке. Хищник часто появляется на территории предприятия и бродит, мешая работе сотрудников.

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