с. Красный Яр, , 18:06 — REGNUM Автобус, который 27 ноября столкнулся с электричкой на железнодорожном переезде в Красноярском районе Астраханской области, соответствовал всем требованиям безопасности. Об этом сообщила ГТРК «Лотос» со ссылкой на представителей «Газпром-энерго».

Автобус был оборудован ремнями безопасности и соответствовал всем необходимым требованиям. В РЖД причиной аварии назвали нарушение, которое допустил водитель. Авария не повлияла на график движения единственной электрички, которая курсирует на участке, сообщила ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций «Приволжской железной дороги» Елена Авдеева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, участок, на котором произошла авария, принадлежит «Газпром Добыча Астрахань». Оба транспортных средства были корпоративными: в электропоезде находились сотрудники ООО «Газпром переработка», в автобусе — сотрудники ООО «Южный филиал Газпромэнерго».

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