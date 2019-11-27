Воронеж, , 17:47 — REGNUM Уголовное дело по обвинению в получении взяток бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области Александра Чалого направлено в суд, сообщил ИА REGNUM 27 ноября старший помощник прокурора области Михаил Усов. Обвинительное заключение по делу подписал и. о. прокурора области Юрий Немкин.

По версии следствия, сотрудник полиции в сентябре-ноябре 2018 года получил через посредника взятки в один и три миллиона рублей. Общая сумма взяток, получение которых инкриминируют экс-полицейскому, составляет четыре миллиона рублей. Деньги предназначались на «совершение действий (бездействий), а также за способствование совершению действий в пользу взяткодателей», которые проходили по уголовному делу.

В настоящее время дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Чалый был задержан в конце 2018 года. Незадолго до этого новый руководитель ГУ МВД по региону Михаил Бородин заявил об антикоррупционных чистках.

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