Афины , , 17:46 — REGNUM Журналист одного из греческих телеканалов подвергся нападению агрессивной свиньи во время прямого эфира в Греции. Об этом 27 ноября сообщает издание The Guardian.

Животное напало на журналиста во время прямого включения телеканала ANT1 с места событий в пострадавшем от наводнения посёлке Кинета. Журналист Лазос Мантикос вёл репортаж с места событий, когда свинья внезапно укусила его за ногу.

Журналист разъяснил ведущим телеканала, что свинья преследовала съёмочную группу с самого утра. Особенно ей приглянулся Мантикос, которому пришлось спасаться от животного бегством.

После нападения агрессивной свиньи прямой эфир пришлось прервать, репортаж с места событий так и остался неоконченным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Крыму торговца, ударившего журналиста по лицу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму задержали торговца, ударившего по лицу журналиста