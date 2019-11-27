Хабаровск, , 17:19 — REGNUM Уголовное дело возбудили следователи после жёсткого задержания сотрудниками полиции пожилого мужчины в Хабаровске. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Как пояснили в пресс-служба ГУ МВД по региону, 67-летний мужчина, не раз попадавший в ДТП и не имевший прав на вождение автомобиля, напал на сотрудников полиции с отвёрткой после того, как его пытались привлечь к ответственности за оставление места ДТП.

Сотрудники полиции во время задержания виновника ДТП применили против него физическую силу. По данным полиции, это было сделано, поскольку гражданин представлял собой опасность для окружающих.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным комитетом по региону было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В рамках расследования будет дана оценка правовым действиям сотрудников полиции и водителю.

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