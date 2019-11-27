Псков, , 17:06 — REGNUM Обвиняемый в нападении на врача Псковской детской областной клинической больницы Ирины Гайдук 43-летний житель Пскова Андрей Скорков оказался рецидивистом. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

«Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы личности, собственности и общественной безопасности, в том числе за убийство», — сообщили в ведомстве.

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Нападение с ножом на врача, совершённое им 25 ноября в детской областной больнице, следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Скоркову предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковский городской суд принял решение отправить Скоркова под стражу в следственный изолятор Пскова до 24 января 2020 года. Обвиняемый заявил, что «ничего не помнит», а нож у него «всегда в кармане».

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