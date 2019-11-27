Ульяновск, , 16:59 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, которого обвиняют в двойном убийстве. В следственном управлении СКР по региону отмечают, что обвиняемый не смог объяснить причины поступка, так как страдает хроническим психическим расстройством.

Трагедия произошла утром 15 мая 2019 года в одном из частных домов в рабочем посёлке Ишеевка. Из-за полученных ножевых ранений скончались 44-летний хозяин дома и его десятилетний сын, 39-летнюю супругу и 18-летнюю дочь врачам удалось спасти.

«В ходе допросов установлено, что накануне в доме отмечался день рождения дочери, среди участников торжества был и 40-летний сосед семьи, который впоследствии и совершил преступление. Причины он пояснить не смог, так как страдает хроническим психическим расстройством», — говорят в следственном управлении.

Фигурант уголовного дела находится в психиатрическом стационаре. Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего»). Уголовное дело направлено для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске было завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы, которую обвиняют в убийстве своего сожителя. Подсудимая дала признательные показания, заявив, что ударила мужчину ножом «без причины».

Также в Димитровграде вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, у которого из-за полученной травмы возникло психическое расстройство (в виде посткоммоционного синдрома). Перед судом предстал 42-летний житель, который получил четыре года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.