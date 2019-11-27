Москва, , 16:59 — REGNUM В одном из корпусов гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве в среду, 27 ноября, произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание возникло на 11-м этаже корпуса «Бета», расположенного на Измайловском шоссе. Администрацией учреждения в целях безопасности ещё до прибытия пожарных из здания были выведены 660 человек.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание личных вещей на площади около двух квадратных метров. Сведений о возможных пострадавших в результате инцидента не поступало.