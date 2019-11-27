Псков, , 16:52 — REGNUM Обвиняемый в нападении на врача Псковской детской областной клинической больницы Ирины Гайдук 43-летний житель Пскова Андрей Скорков не помнит момент нападения, о чём сообщил на заседании суда по избрании в отношении него меры пресечения. Как сообщает ГТРК «Псков», судебное заседание состоялось сегодня, 27 ноября.

«Я не собирался её убивать, я пришел с ней поговорить, она опять начала орать. Я был на кладбище потом, я не знаю, зачем я туда поехал. Нож у меня всегда в кармане. Я не помню всего этого момента, я даже не помню, как уходил, я не помню момент задержания. Я, видимо, напился потом», — цитирует Скоркова телекомпания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчине предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство по ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ. Псковский городской суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 24 января 2020 года, с содержанием в СИЗО Пскова.

Напомним, Скорков пришёл днём 25 ноября в детскую областную больницу Пскова и напал с ножом на врача Ирину Гайдук, которая в тот момент находилась на рабочем месте. С ножевым ранением врач была госпитализирована, а напавший на неё скрылся — он был задержан полицейскими через несколько часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемого в нападении на врача в Пскове заключили под стражу