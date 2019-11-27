Челябинск, , 16:43 — REGNUM На трассе М-5 под Челябинском погибли два водителя. Один из них управлял автомашиной «ГАЗель», а второй — большегрузом «Мерседес», сообщает пресс-служба областного управления МВД.

На 1645 километре трассы Москва — Челябинск столкнулись машина «ГАЗель», а также большегрузы «Мерседес», DAF и MAN. «ГАЗель» и две фуры рухнули в кювет, где «Мерседес» сгорел.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вначале столкнулись фуры, ехавшие попутно. Затем на встречке произошло столкновение с остальными двумя машинами.

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