Псков, , 16:43 — REGNUM В Пскове заключён под стражу 43-летний местный житель, подозреваемый в нападении на врача детской областной клинической больницы. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, меру пресечения избрал сегодня, 27 ноября, Псковский городской суд.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Содержаться он будет в следственном изоляторе Пскова.

Напомним, мужчина ударил ножом врача детской областной клинической больницы днём 25 ноября.

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