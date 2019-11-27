Лима, , 16:39 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли при падении автобуса в овраг на горной дороге в Перу. Об этом 27 ноября сообщает агентство Andina.

Авария произошла на горной трассе в населенном пункте Уаракай в департаменте Куско на юге страны. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил падение автобуса с трассы в овраг.

Уточняется, что автобус ехал из города Айявири в департаменте Пуно, в автобусе находились школьники. Число пострадавших уточняется.

Все пострадавшие были доставлены в медучреждения города Куско. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 пострадавших в результате ДТП в Иркутске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутске в результате ДТП пострадали 11 человек