Ош, Киргизия, , 16:34 — REGNUM Ошский городской суд признал экс-начальника управления капитального строительства мэрии города Баткен Мелиса Калыкова виновным в убийстве прокурора Баткенской области Киргизии Анарбая Мамажакыпова. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

По итогам состоявшегося сегодня, 27 ноября, заседания судебная коллегия приговорила Калыкова к пожизненному лишению свободы.

ИА REGNUM напоминает, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в ночью 17 ноября 2019 года. Его обгоревшее тело было обнаружено на следующий после убийства день в горном ущелье.

Правоохранительные органы выяснили, что в день своей гибели Мамажакыпов выехал на охоту вместе с другими сотрудниками прокуратуры, бизнесменом Базарбеком уулу Эрнисом и руководителем управления капитального строительства Баткенского муниципалитета Мелисом Калыковым.

По итогам расследования последнему было предъявлено обвинение в убийстве прокурора Анарбая Мамажакыпова.