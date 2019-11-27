Воронеж, , 16:17 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбудили следственные органы по факту гибели слесаря при ЧП в котельной в Воронеже вечером 26 ноября, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области.

По предварительным данным, около 16:00 26 ноября в помещении котельной (переулок Ботанический, 45а), которая находится в ведении филиала публичного акционерного общества «Квадра» — «Воронежская генерация», при проведении ремонта бака-аккумулятора произошла разгерметизация крышки. Крышка, оторвавшись от бака, отлетела на слесаря. Мужчина от полученных травм скончался.

«Следователями, следователями-криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками МЧС и ГУ МВД России по Воронежской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого детально зафиксирована обстановка последствий произошедшего, допрашиваются свидетели, изымаются предметы и документы, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщил руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Сергей Барбашов.

В СК также запросили материалы расследования гибели рабочего в Государственной инспекции труда по Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ЧП без отопления осталось около сотни жилых домов. Подачу тепла восстановили 27 ноября. Свою проверку по факту происшествия начала и прокуратура Воронежской области.

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