Хасавюрт, Дагестан, , 16:13 — REGNUM Грузовик наехал на 10-летнего ребёнка в дагестанском городе Хасавюрте. От полученных травм школьник скончался на месте, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло примерно в 09:55 на пересечении улицы Кирова и федеральной автодороги «Кавказ». Водитель грузовой машины Volvo не справился с управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в дагестанском городе Избербаше под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка, переходившая дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда школьница с переломом ноги доставлена в больницу.