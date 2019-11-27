Самара, , 16:13 — REGNUM Баскетболисты «Самары» впервые обыграли команду «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба БК «Самара».

Матч состоялся в Южно-Сахалинске 27 ноября. Самарские спортсмены в матче чемпионата Суперлиги-1 в упорной борьбе победили «островитян» со счетом 87:83.

Первая и вторая четверти матча закончились вничью — 23:23, 16:16. В третьем периоде хозяева площадки уступили со счетом 16:26. В четвертом периоде как ни старались спортсмены «Востока-65» выйти вперед (28:22), в итоге гости удержали инициативу и одержали победу.

Отмечается, что 30 ноября баскетболисты «Самары» сыграют во Владивостоке со «Спартаком-Приморье».