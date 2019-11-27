Тюмень, , 15:56 — REGNUM В Тюмени переданы в СКР материалы расследования в отношении полковника полиции, начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Тюменской области Виталия Шундрика. Высокопоставленного полицейского подозревают в неком незаконном сборе денег с подчинённых, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

«Следствие велось сотрудниками службы собственной безопасности регионального УМВД. Дело передано в Следственный комитет России», — сообщила Светлана Новик.

Подробности дела в полицейской пресс-службе не раскрывают. Источник издания Znak.com сообщает, что речь идёт о якобы сборе Шундриком с подчинённых денег на сувениры и подарки размером, превышающим 100 тыс. рублей, которые он якобы себе присвоил.

В СУ СКР по Тюменской области дело Шундрика не комментируют.

Напомним, 22 ноября бывшему руководителю УМВД России по Тюменской области Юрию Алтынову было предъявлено обвинение во взятках в общей сумме свыше 400 тыс. рублей. Он помещён по решению суда под домашний арест до 20 декабря. Дело Алтынова также связывают с подарками, которые он получал от коллег, которые ныне находятся под следствием.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован экс-руководитель УМВД по Тюменской области