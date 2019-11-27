Таганрог, Ростовская область, , 15:45 — REGNUM В Ростовской области изъят оружейный арсенал. Как уточнили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, боеприпасы и огнестрельное оружие 56-летний житель Таганрога хранил незаконно.

В домовладении и гараже были найдены три охотничьих ружья, около 200 патронов, более 500 граммов пороха, а также, предположительно, револьвер Наган. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Кроме того, правоохранители установили причастность ещё одного мужчины к продаже подозреваемому охотничьего одноствольного ружья. Стоимость сделки составила 3,5 тыс. рублей.