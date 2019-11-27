Уфа, , 15:51 — REGNUM Один человек погиб во время пожара в жилом доме в деревне Приуралье Архангельского района Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателям 27 ноября 2019 года в 12:22 часов.

Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили сильное задымление в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Огнеборцы эвакуировали 8 человек, в том числе двух детей.

Отмечается, что в одной из комнат квартиры, откуда шел дым, сильно горел диван и кресло на площади 6 кв. метров.

В ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили мужчину 1948 года рождения, который не подавал признаков жизни.

В настоящий момент следователи выясняют причину и обстоятельства произошедшего.