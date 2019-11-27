с. Красный Яр, , 15:31 — REGNUM Число госпитализированных после столкновения автобуса и электрички в Красноярском районе Астраханской области возросло до семи, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Из 15 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью после ДТП, семь человек попали в больницу — в основном, с ушибами. Тяжёлых повреждений никто не получил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее полиция опубликовала данные о пяти госпитализированных. ДТП произошло утром 27 ноября на нерегулируемом железнодорожном переезде. Электричка № 6021, которая перевозила работников ООО «Газпром переработка», столкнулась с выехавшим на переезд автобусом Kia, который вёз сотрудников ООО «Южный филиал Газпромэнерго».

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