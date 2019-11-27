Москва, , 15:28 — REGNUM В Москве жительница района Хорошево-Мневники сломала руку на экспозиции по реновации. Об этом сообщает сайт «Активатика».

По данным источника, виновником травмы женщина считает охранника. Пострадавшая является активисткой, пытающейся не допустить на публичных слушаниях «каруселей» из массовки без паспортов. Во время одного из инцидентов к ней подошёл сотрудник охраны в синей куртке и начал оттаскивать в сторону за запястье. Сначала, по её словам, она не почувствовала боли, но вечером увидела, что рука опухает, уже нельзя шевелить пальцами — дикая боль.

«Я поехала в травмпункт и там мне сделали снимок, обнаружили трещину в суставе и наложили гипс», — приводит сайт слова пострадавшей.

На публичных слушаниях жителям представили проект застройки территории по программе реновации пятиэтажек.