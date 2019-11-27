Луганск, 27 ноября 2019, 15:32 — REGNUM Два украинских силовика получили ранения в результате неосторожного обращения с гранатой в Донбассе, сообщил 27 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что один из боевиков ВСУ, находясь на боевом дежурстве, установил запал в гранату РГД-5, после чего она сработала.
Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли три посёлка на территории ЛНР из миномётов калибра 120 и 82 мм.
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