Красногорск, , 16:22 — REGNUM Подмосковные стройплощадки проверят на соблюдение норм противопожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 ноября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, в целях профилактики возникновения пожаров строящиеся объекты региона подвергнут ревизии в зимний период. Он отметил, что проведение рейдов объясняется сезонным ростом рисков, связанных с пожарной безопасностью на стройках.

«Соблюдение требований охраны труда и обеспечение противопожарного режима на территории строительства в зимний период является одной из важных составляющих обеспечения безопасности на объекте», — заявил Гарибян.