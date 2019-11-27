Варшава, , 15:21 — REGNUM В ночь с 26 на 27 ноября в городе Турек в Великопольском воеводстве произошёл пожар на фабрике офисной мебели компании ProfiM. Об этом сообщает «Польское радио».

Как рассказал журналистам пресс-секретарь пожарной охраны Турека капитан Кшиштоф Грущинский, на момент пожара на фабрике находились около 80 человек, все они были эвакуированы, жертв нет. Пожар удалось локализовать только через шесть часов. В тушении принимали участие 40 пожарных расчётов. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Фабрика уничтожена почти полностью.

О причинах пожара и размере ущерба пока не сообщается, но уже ясно, что материальные потери очень большие. Фабрика была самым большим работодателем в Турекском повете (административном округе). На фабрике, основанной в 1991 году, работали около 1500 человек, которые выпускали 120 тысяч единиц офисной мебели в год. Значительная часть продукции отправлялась на экспорт в 30 стран.

Как сообщает местная пресса, в связи с тем, что при производстве мебели используется множество агрессивных химических веществ, существует опасность загрязнения ими прилегающей к фабрике территории. На место пожара направлен специалист химической службы Государственной пожарной охраны Польши.