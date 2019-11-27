Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM В Свердловской области организована проверка по сообщению в СМИ о ненадлежащей эксплуатации и содержании ряда больниц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В частности, в публикации интернет-портала содержатся сведения о многочисленных нарушениях при эксплуатации зданий учреждений здравоохранения, расположенных в городах Верхняя Салда, Ирбит, Красноуфимск, Нижний Тагил, Краснотурьинск, пос. Зюзельский и с. Кишкинское», — уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка материальному обеспечению указанных больниц, использованию имущества и эксплуатации зданий, а также проверены расходы выделенных средств по целевому назначению. По итогам надзорных мероприятий при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация фонда «Гражданский патруль», который разместил в сети интернет фотографии ветхих зданий больниц в Свердловской области. Общественники сообщили, что собирали информацию в течении нескольких недель и к ним пришло 11 жалоб. Большинство из них касается неудовлетворительного состояния зданий помещений медицинских учреждений, но также есть жалобы и на нехватку медиков.