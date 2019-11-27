Тюмень, , 15:13 — REGNUM В Тюмени пожилого мануального терапевта обвиняют в смерти пациентки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что 30 августа 2018 года к 76-летнему мануальному терапевту одной из частных клиник Тюмени с жалобами на боли в шее обратилась 53 — летняя женщина. Врач без проведения исследований поставил ей диагноз «остеохондроз позвоночника, хронический радикулит». Сделал ей «блокаду» многокомпонентной смесью. Но боль не ушла. Мануальный терапевт на следующий день вновь сделал ей «блокаду», в ходе которой игла попала в пространство спинного мозга.

После этого у пациентки возник высокий спинальный блок, на скорой помощи она была доставлена в больницу, где 4 сентября 2018 года скончалась от отёка головного мозга.

Экспертиза в ходе расследования причин смерти пациентки выявила нарушение методики выполнения «блокады», которое повлекло у пациентки гипоксию головного мозга, затем развитие постгипоксической энцефалопатии. Связь между действиями мануального терапевта и гибелью пациентки была подтверждена.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). После тщательного расследования и утверждения обвинения прокурором дело направлено в суд.