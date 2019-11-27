Челябинск, , 15:06 — REGNUM Авария на трассе М5 под Челябинском произошла из-за отказа тормозов у одной из фур. Таковы предварительные данные, сообщает управление автодорог «Южный Урал».

Тормоза отказали на затяжном спуске к реке Юрюзань.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1646 километре трассы столкнулись несколько фур. Погиб один человек. Ещё двое травмированы. После аварии на трассе ввели реверсивное движение.

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