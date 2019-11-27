Астрахань, , 15:02 — REGNUM В Астраханской области столкнулись автобус и электричка, видео с места ДТП опубликовано на YouTube-канале Астрахань FM.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате происшествия пострадали 15 человек. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 25 человек, в электричке — 650 пассажиров. По словам водителя автобуса, он хотел объехать стоявший впереди автомобиль, решив, что он сломался, и не увидел красного сигнала светофора.

Читайте также: Подробности столкновения автобуса и электрички в Астраханской области