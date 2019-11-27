Чебоксары, , 15:02 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 16-летнему подростку, которому инкриминировали сбыт наркотиков. Он осуждён условно, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным правоохранителей, 8 и 12 августа 2019 года подросток для последующего сбыта забирал спайсы из тайников, оборудованных на Южном поселке в Чебоксарах. Общий вес наркотических средств превышал 4,5 грамма. В следственном управлении отмечают, что наркотики были заложены его сообщником, с которым подросток переписывался через интернет-мессенджер и чья личность в настоящее время устанавливается.

«Он успел сделать одну закладку на территории Новоюжного района Чебоксар, а с оставшимся у него спайсом был задержан сотрудниками органов внутренних дел», — сказал Олег Дмитриев.

Ленинский районный суд Чебоксар признал подростка виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических веществ и покушение на совершение аналогичного преступления»). Ему назначено 5,5 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах перед судом по обвинению в незаконном обороте спайсов предстала 16-летняя второкурсница одного из техникумов. По данным следствия, она успела сделать три закладки.

В ноябре в Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему жителю и его 20-летней знакомой, которых обвиняли в наркопреступлении. По данным следствия, они пытались сделать 30 закладок и были задержаны с поличным. Парень получил три года и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, его сообщница — 3,5 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.