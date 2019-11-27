Анкара, , 14:59 — REGNUM Таможенные службы Турции задержали человека с российским паспортом, пытавшегося незаконно ввести на территорию страны около 3,4 тыс. черепах, об этом 27 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

На границе был остановлен автомобиль, в котором в девяти коробках были спрятаны бугорчатые черепахи, также известные как террапины.

Черепахи были изъяты, а мужчина оштрафован на сумму примерно в $1,127 тыс. Террапины были переданы службе охраны лесов и национальных парков страны.

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