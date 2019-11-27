Балаково, Саратовская область, , 14:49 — REGNUM В Балаково в черте города, а также на территории одноименного района обнаружено пять несанкционированных свалок с отходами I класса опасности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения веществ и отходов, создающее угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В частности, на свалках складировались более 2,2 тыс. единиц отходов: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие отработанные трубки, а также битые и бракованные. Отходы I класса опасности создают угрозу вреда здоровью человека или окружающей среде.

Сейчас отходы изъяты и переданы специализированной организации для утилизации. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В том числе будут установлены лица, осуществившие вывоз, складирование и хранение опасных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области планируется перепрофилировать объект по уничтожению химического оружия в комплекс переработки отходов I и II класса опасности «Горный». Население с недоверием относится к строительству такого объекта. Неоднократно проходили митинги, где жители высказывались против комплекса опасных отходов. Аналогичные комплексы на базе объектов УХО планируется также открыть в Удмуртии, Кировской и Курганской областях. На объектах будут перерабатываться около 350 видов опасных отходов, которые обобщенно можно разделить на три группы: смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.